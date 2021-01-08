القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل

2021/01/08 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل.وقالت الخلية في بيان، أن “قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في نينوى تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح والذين نفذوا عدداً […]

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