خلية الإعلام الأمني: القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل

2021/01/08 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في نينوى تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح والذين نفذوا عدداً من عمليات السطو المسلح على ( اصحاب محلات الصيرفة ) داخل مدينة الموصل".

واشار البيان الى انه " تم القبض على افراد العصابة البالغ عددهم ستة متهمين وضبط بحوزتهم جزءاً من الاموال المسروقة بقيمة خمسة وستون مليون دينار وستة الاف دولار ومسدسين وضبط العجلات التي كانوا يستقلونها"، لافتا الى انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة(443) من قانون العقوبات".

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