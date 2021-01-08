2020.. الأحر في التأريخ و

2021/01/08 | 11:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لم تكتف سنة 2020 بكوارث عدة أبرزها على الإطلاق ما فعله فيروس كورونا بالعالم، وإنما اختارت الرسوخ أكثر في الذاكرة برقم سلبي آخر، لن يمحى بسهولة.

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