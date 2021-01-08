2021/01/08 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد بحث مسألة إصدار عفو رئاسي عنه قبل انتهاء ولايته في العشرين من يناير الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: ترامب ناقش مع مستشاريه العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: ترامب ناقش مع مستشاريه العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).