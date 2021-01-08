ترامب يسأل عن إمكانية منح نفسه عفوا رئاسيا

2021/01/08 | 11:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سأل عن السلطات التي يتمتع بها لمنح نفسه عفوا رئاسيا.

ووفقا لأحد المصادر المقربة من ترامب فإن الأخير كان يسأل عن التبعات السياسية والقانونية التي تترتب على منح نفسه عفوا رئاسيا.

وكشفت المصادر، أن ترامب وجه هذا السؤال إلى عدد من مساعديه والمحاميين بالإضافة إلى مستشار البيت الأبيض، بات كيبولون، لافتين إلى أن بعض هذه الحوارات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أحد المصادر إنه من غير الواضح ما إذا ترددت هذه الأسئلة عقب الفوضى التي شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدين لترامب.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت الخميس تقريرا عن مصدرين مقربين ومطلعين على الحوار بأن ترامب لمّح في محادثة بأنه يريد العفو عن نفسه.

PUKmedia عن سي ان ان

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