العراق.. القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل- عاجل

2021/01/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدتد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل.وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في نينوى تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح والذين نفذوا عدداً من عمليات السطو المسلح على ( اصحاب محلات الصيرفة ) داخل مدينة الموصل".واشار البيان الى انه " تم القبض على افراد العصابة البالغ عددهم ستة متهمين وضبط بحوزتهم جزءاً من الاموال المسروقة بقيمة خمسة وستون مليون دينار وستة الاف دولار ومسدسين وضبط العجلات التي كانوا يستقلونها"، لافتا الى انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة(443) من قانون العقوبات".

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