رئيس الجمهورية يهنئ الموسيقار نصير شمة لحصوله على جائزة دولية

2021/01/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة بمناسبة حصوله على جائزة "شخصية العام" الدولية المقدمة من المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس صالح عبر في اتصال هاتفي مع الموسيقار شمة عن سعادته وأحر تهانيه له وللأوساط الثقافية بمناسبة نيله الجائزة"، مشيداً "بمسيرته الإبداعية المتواصلة في المجال الثقافي والاجتماعي والإنساني، متمنياً له المزيد من الإبداع وبوافر الخير والسلام".

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