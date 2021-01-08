محمد الغزي لـ / نينا / : قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي ستشرع قريبا

2021/01/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي ان : قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي ستشرع قريبا .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : مجلس النواب سيستانف بدءا من الغد السبت جلساته الاعتيادية للنظر ليس فقط بقانون الموازنة وتشريعه وانما قانون المحكمة الاتحادية ايضا.واضاف الغزي ان : هناك قوانين اخرى ستعرض بجدول الاعمال ضمن الجلسات الاعتيادية ./انتهى3

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