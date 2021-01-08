2021/01/08 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، رفع مناسيب دفع الغاز الإيراني إلى خمسة ملايين متر مكعب، مؤكدة أن الكميات المستلمة لاتسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (8 كانون الثاني 2021)، إنه "جرى يوم أمس الخميس معاودة رفع كميات الغاز الواصلة من إيران ليصل إلى خمسة ملايين متر مكعب، بعد أن كانت الكميات الواصلة للبلاد لا تتعدى الثلاثة ملايين متر مكعب"، مشيراً إلى أن "حاجة الوزارة من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب، وأن الكميات المتسلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات".

وأكد موسى أن "الوزارة لم تقطع الاتصال مع السفارة الإيرانية، ولا بوزارة الطاقة الإيراني، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته الأخيرة يعاود فيه دفع الغاز، إلّا أن الوفد الإيراني يحتاج إلى موافقات الحكومة الإيرانية"، متوقعاً "حلّ أزمة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية قريباً".

وأوضح أن "وزارة النفط اجتهدت بأن تسدّ جزءاً من حاجة المحطات بالبدائل من الوقود، لكن ذلك لم يعوض النقص في ظل الأزمة"، مبيناً أن "80% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز، أما التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية فإن الاطلاقات المائية قليلة، وقد تم مناشدة وزارة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات وخاصة في سد الموصل التنظيمي والرئيسي وسد حديثة لرفع معدلات الإنتاج، لكن مناسيب المياه شحيحة ووزارة الموارد المائية تعمل على التخزين لفصل الصيف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: إيران عاودت رفع مناسيب الغاز المصدّر إلى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: إيران عاودت رفع مناسيب الغاز المصدّر إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).