2021/01/08 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) بدلاً من حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المصدر لشبكة سي إن إن “هذه هي الخطة” بالنسبة لمايك بنس لحضور حفل التنصيب.

فيما قال مصدر آخر إن “بنس واجه ضغوطاً من كثير ممن حوله شجعوه على الحضور.



ومع ذلك، لم تتم دعوته رسمياً بعد”.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقول مصادر إن ترامب غاضب من بنس بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنس يخطط لحضور حفل التنصيب بدلاً من ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنس يخطط لحضور حفل التنصيب بدلاً من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).