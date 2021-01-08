الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

2021/01/08 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم

الجمعة، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على

سواحل الخليج بجنوب إيران.

وبحسب قناة RT، تم الكشف عن القاعدة

التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري

بحضور قائد الحرس، اللواء حسين س

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