اسعار النفط تقترب من تحقيق اعلى مستوى في 11 شهرا

2021/01/08 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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واصلت أسعار النفط، الجمعة ارتفاعها لتقترب من تحقيق أعلى مستوى لها في 11 شهرا، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج في دعم معنويات سوق الخام العالمية.

وارتفع خام برنت 0.59% إلى 54.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت بغداد.



ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الخميس وهو الأعلى منذ شباط الماضي.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا أو ما يعادل 0.37% ليسجل 51.14 دولار.

هذا وأغلق الخام مرتفعا 0.4% أمس الخميس بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ شباط عند 51.28 دولار.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو 5% في الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في شباط وآذار.

وأمس الخميس، جرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ.

هذا ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ المؤشر Nikkei الياباني ذروة ثلاثة عقود إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة ليركزوا على الآمال في تعاف اقتصادي في وقت لاحق من العام.

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