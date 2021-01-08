العراق يصدر موقفا رسميا من عودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 11:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، موقفا رسميا من عودة العلاقات بين السعودية وقطر إلى إطارها الطبيعي.

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