2021/01/08 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نزل الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد عالمي أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0,3% إلى 1907,66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع 0,5% منذ بداية الأسبوع الجاري.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,3% إلى 1908,80 دولار.وقال كايل رودا محلل السوق لدى “آي.جي”: “في الأمد القصير، يبدو أننا نفتقر فحسب إلى محفز لدفع الأسعار للارتفاع..تأثير (آمال التحفيز المالي) يقود توقعات التضخم للارتفاع، (لكننا) بدأنا نرى ارتفاع عائد…السندات أيضا، وهو أمر مهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الذهب تنزل بالتزامن مع ارتفاع الدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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