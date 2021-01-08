تردي الكهرباء والتسعيرة الجديدة “يقسوان” على قطاع الخدمات.. دوائر حكومية تصاب بـ”الشلل”

2021/01/08 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصفت لجنة الخدمات النيابية، بعض الدوائر الحكومية بأنها “اصيبت بالشلل” وذلك بعد رفع وزارة النفط الدعم عن الوقود وبيعه بالتسعيرة التجارية الى الوزارات الحكومية كافة.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريحات صحفية ان “دوائر ومجمعات الماء تعاني من شحة الطاقة وتلكؤ العمل بسبب عدم تجهيزها بالكهرباء وشمولها بالقطع المبرمج”.

وأضاف ان “وزارة النفط هي الأخرى قامت برفع اسعار الوقود (الكاز) الذي تزود به الدوائر الحكومية الخدمية وجعلته وفق السعر التجاري، وهو ماولد شللاً بالدوائر الخدمية وخاصة الماء”.

وبين ان “ماحدث من إجراءات قللت تجهيز الكهرباء لمحطات او الدوائر المذكورة تسبب باحداث ضرر كبير للمواطن في مختلف المناطق”.

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