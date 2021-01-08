2021/01/08 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ولاول مرة، مع مسؤولين في شركة فايزر المنتجة للقاح كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تابعه PUKmedia: ان الاجتماع انعقد باشراف وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي، بحضور لجنة عليا من المختصين والمستشارين الدوليين، بهدف توفير لقاح كورونا في اقليم كوردستان وذلك بمكتب منظمة الصحة العالمية "WHO" .

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تجتمع مع فايزر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تجتمع مع فايزر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).