بهذا الدور.. قد يلتقي ريال مدريد ضد برشلونة في كأس إسبانيا

2021/01/08 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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يدخل ريال مدريد وبرشلونة في أول قرعة ستقام لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وتم إعفاء الريال والبارسا بالإضافة إلى أتلتيك بلباو وريال سوسييداد من المشاركة في أول جولتين من التصفيات.

ولا يتوقع أن تشهد قرعة دور الـ32 مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة، واللذين قد يلتقيا هذا الشهر في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستكون القرعة مشروطة، حيث سيكون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك وسوسييداد في نفس التصنيف وسيواجهون واحدة من فرق الدرجة الثانية التي اجتازت الدور الثاني وهم: إيبيزا، قرطبة، نافالكارنيرو، كورنيلا، بينيا ديبورتيفا، وألكويانو.

وبذلك لن يكون هناك كلاسيكو على الأقل في الجولة التالية وهي دور الـ16 والذي سيقام في الأسبوع الأخير من شهر كانون الجاري.

وفي قرعة دور الـ16 ستكون جميع فرق الدرجة الأولى في نفس الوعاء ولذلك بمجرد أن يتم سحب الكرات المستخدمة في اختيار الفرق ربما يُمكن أن يلتقي الريال والبارسا معاً.

وتلعب الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد) مبارياتهم في الكأس يوم 20 كانون الثاني 2021.

وبالنسبة إلى قرعة دور ربع النهائي فسوف تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، بينما سيكون دور نصف النهائي في 10 فبراير هو الدور الوحيد الذي سيُحسم من مباراتين ذهاب وإياب، ومن المقرر أن يكون موعد نهائي البطولة هو 17 نيسان القادم.

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