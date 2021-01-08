صحة ديالى تعلن انخفاض في معدل الاصابات بمرض كورونا

2021/01/08 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت دائرة صحة ديالى عن انخفاض في معدلات الاصابة بفايروس كورونا في عموم المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان التدابير الوقائية الصحية التي اتخذتها الفرق الطبية والحملات التوعوية المجتمعية التي نفذت في الاشهر الماضية أسهمت وبشكل فاعل في انخفاض معدل الاصابات بمرض كورونا .واشار العزاوي الى ان المحافظة سجلت / 35 / اصابة جديدة بمرض كورونا هي الادنى منذ بروز المرض العام الماضي مقابل / 90 / حالة شفاء دون تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى

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