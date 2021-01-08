التعليم العالي تحدد الية امتحانات العام الدراسي الحالي

2021/01/08 | 12:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم خلال الساعات القادمة تحديد الية امتحانات العام الدراسي الحالي.وقالت في بيان ان : اجتماع مهماً وطارئا سيعقد لهيئة الرأي في الوزارة من أجل تحديد آلية الأمتحانات للعام الدراسي الجديد.واضافت ان هناك قرارات جديدة ستصدر قريبا من قبل هيئة الرأي في التعليم العالي بالاعتماد على الموقف الوبائي./انتهى3

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