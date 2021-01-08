المالية العراقية تصدر بيانا بشأن تعديل سعر الصرف

2021/01/08 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، بياناً حول "التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية" لتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار، مشيرةً إلى أن ...

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