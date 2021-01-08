البرازيل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف حالة

2021/01/08 | 12:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ200 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1524 وفاة و87843 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت: “باسم الرئيس جاير بولسونارو ووزارة الصحة والحكومة الفيدرالية، نريد أن نعرب عن تضامننا مع كل أسرة فقدت أحباءها”.

وكان مصدر مطلع قال إن لقاح شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية للوقاية من فيروس كورونا أثبت فاعلية بنسبة 78 بالمئة في نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل.

وتستعد البرازيل وإندونيسيا اللتان تسجلان أكبر عدد إصابات بالمرض في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا للبدء في طرح اللقاح هذا الشهر.انتهى/25

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