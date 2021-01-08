شاب عشريني ينهي حياته شنقاً في مطبخ منزله بمحافظة دهوك (صورة)

2021/01/08 | 12:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت محافظة دهوك، الجمعة، سادس حالة انتحار خلال أربعة أيام مضت، بعد إقدام شاب في العشرينيات من عمره على شنق نفسه.

وذكر مراسل "ناس كورد"، (8 كانون الثاني 2021)، أن "شابا يبلغ من العمر 22 عاماً شنق نفسه حتى الموت في قرية بيرخولي التي تتبع لقضاء عقرة بمحافظة دهوك".

وقال حاجي ديندار، عمّ الشاب، لـ"ناس كورد"، إن "عبد الله رمضان ابن اخيه شنق نفسه بحبل في مطبخ منزله الواقع في القرية المذكورة".

وأضاف عم الضحية، "كان عبدالله يعمل في مطعم، ولم تكن لديه مشاكل وكنا مع بعضنا مساء أمس".

وأقدم شاب، الخميس، على الانتحار داخل مخيم "قادية" في منطقة زاخو، بمحافظة دهوك.





وقال المتحدث باسم صحة زاخو، أمير علي، في تصريح لـ "ناس كورد" (7 كانون الثاني 2021)/: إنه "في الساعة 8:00 من مساء اليوم، شنق شاب أيزيدي يبلغ من العمر 21 عاماً نفسه في مخيم للاجئين في زاخو بعضهم من الطائفة الأيزيدية الهاربة من سنجار".

وأضاف علي أن "جثة الشاب تم تسليمها إلى أسرته بعد نقله إلى الطب الشرعي في زاخو".

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ولقيت فتاة إيزيدية مصرعها في ظروف غامضة داخل مخيم للنازحين في دهوك.

وقال مراسل "ناس كورد"، (4 كانون الثاني 2021)، إن فتاة تدعى أسمهان خضر وتبلغ من العمر 22 عامًا، وجدت ميتة في مخيم إيسيان للاجئين الأيزيديين في منطقة شيخان.

وأضاف المراسل، أن والدي الفتاة قالا إنهما وجدا ابنتهما مشنوقة بخمارها، مرجحين أن تكون عملية انتحار.

كما أشار إلى أن سبب الحادث ما يزال مجهولاً وأن جثة الضحية قد تم تحويلها إلى قسم الطب الشرعي في دهوك للتحقيق.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الفتاة وذويها كانوا قد فروا من مجمع سيبا شيخ خضر في منطقة سنجار إلى إقليم كردستان بعد أن هاجم داعش المدينة عام 2014.

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