عضو الصحة النيابية: رصد اكثر من تريليون دينار لوزارة الصحة ضمن موازنة 2021

2021/01/08 | 12:06 - المصدر: سفن سكاي

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كشف عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي عن رصد مبلغ يزيد عن تريليون دينار لوزارة الصحة والبيئة ضمن موازنة 2021 لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما اعتبر أن الأهم من التخصيص هو عدم حصول صعوبة بالتمويل على خلفية قلة السيولة المالية.

كما أشار خلاطي في تصريح صحافي الى أن “لجنته ستبدأ بعقد جلسات خاصة واجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة واللجنة المالية النيابية تتعلق بموازنة الصحة التي قال بأنها قد تحتاج لمبالغ إضافية”.

هذا ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 الذي أرسل مؤخراً من الحكومة

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