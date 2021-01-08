السيد الخامنئي: دخول اللقاحين الأميركي والبريطاني إلى إيران ممنوع

2021/01/08 | 12:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية، آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، عن منع دخول اللقاحين الأميركي والبريطاني إلى إيران.وقال السيد الخامنئي، في كلمة تابعها “الايام نيوز”، إن “أمريكا أساس انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة بسبب وجودها العسكري وسياساتها الاستكبارية”.وأضاف، انه “على أمريكا والدول الغربية رفع الحظر الاقتصادي عن الإيرانيين أولا قبل […]

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