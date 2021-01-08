العراق يرحب بعودة العلاقات بين السعودية وقطر ويثمن جهود الكويت

2021/01/08 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رحبت وزارة الخارجية العراقية، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر إلى اطارها الطبيعي، فيما ثمنت جهود الكويت ومساعيها.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح إجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي”.وأضاف، “نثّمنُ عالياً جهود …

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