القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل

2021/01/08 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في نينوى تمكنت من القاء القبض …

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