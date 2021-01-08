النقل تعيد إفتتاح 6 خطوط نقل داخل بغداد

2021/01/08 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، إعادة إفتتاح 6 خطوط للنقل الداخلي تربط بين مناطق وشوارع العاصمة بغداد.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي وتنفيذا لخطط الشركة الرامية لتفعيل واقع النقل الداخلي تم …

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