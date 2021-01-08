تقرير عن استيراد الايدي العاملة الاجنبية وتاثيرها على ازدياد البطالة بالعراق

2021/01/08 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير:حيدر عاشور

ما جعلنا نبحث في حيثيات العمالة

الأجنبية في عموم العراق، ما كشف

النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي،

الأسبوع الماضي في تصريح صحفي، عن

تفاصيل جديدة بشان العمالة الأجنبية في

العراق و

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