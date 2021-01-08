العراق يحدد تسعيرة ثابتة للبيض

2021/01/08 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

تسعيرة ثابتة لبيض المائدة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد

النايف في بيان حصلت وكالة نون عليه

إن"الخفاجي ترأس اجتماعا ضم مدراء

سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك

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