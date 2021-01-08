اعتقال اكبر عصابة للسطو المسلح في الموصل

2021/01/08 | 12:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح في مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان”قوة مشتركة من مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة للسطو المسلح والذين نفذوا عدد من عمليات السطو المسلح على ( اصحاب محلات الصيرفة ) داخل مدينة الموصل حيث تم القبض على افراد العصابة البالغ عددهم ( ستة ) متهمين وضبط بحوزتهم جزء من الاموال المسروقة بقيمة ( ٦٥٠٠٠،٠٠٠ خمسة وستون مليون دينار عراقي ) و ( ٦٠٠٠ ستة الاف دولار امريكي ) وسلاح ( مسدسين ) وضبط العجلات التي كانوا يستقلونها”.واضافت، انه”تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع”، مشيرة الى انه”تم القبض عليهم في عدد من مناطق الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل”.انتهى25

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