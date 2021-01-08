شبكة الإعلام العراقي تحصد جوائز

2021/01/08 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – فاطمة رحمة

أحرزت شبكة الإعلام العراقي، أربع جوائز في مهرجان "صدى المشاهير" دورة فاطمة الربيعي، التي أقيمت يوم أمس الخميس على قاعة نادي العلوية، تحت شعار "بغداد تحتفي بنجومها".

وقالت الفنانة فاطمة الربيعي: إن "تكريمي هذا..



هو تكريم للعراق، فالعراق أكبر من أي اسم" مؤكدة أن "تكريم الفنان في بلده ذو نكهة تتطيب بأهله وجمهوره".

واستعرضت الربيعي تاريخها في الاسهام بتأسيس الفرقة الوطنية للتمثيل، مبينة أنه " بالفن تعرفنا على ثقافات العالم، فهو رسالة صادقة".

وشهد المهرجان توزيع الجوائز على الشخصيات والمؤسسات، حيث حظيت شبكة الإعلام العراقي بفوز رئيس مجلس الأمناء جعفر الونان، بجائزة عن أدائه الإجرائي ميدانياً في المجال الإعلامي ،كما حصل اللواء عمار وليد على جائزة عن برنامجه في قناة العراقية (وقفة مرورية) ،كما حصل الإعلامي مؤمل جليل على جائزة عن برنامجه "في خدمة الشعب" فيما حصل الإعلامي أحمد شكري على جائزة عن برنامج "جواهر" ،وحصلت الإعلامية فيفيان غانم على جائزة عن برنامج "أبعاد ثقافية".

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