تجدد التظاهرات على خلفية قيام القوات الأمنية باعتقال أحد الناشطين في الناصرية

2021/01/08 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت، التظاهرات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار على خلفية قيام القوات الأمنية باعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، وذلك بعد نحو شهر على قيام القوات العراقية بفض اعتصام ساحة الحبوبي في الناصرية بالقوة.

وقالت مصادر محلية في ذي قار إن متظاهرين طابوا بإطلاق سراح ناشط اعتقلته قوات الأمن، مؤكدة أن المتظاهرين قاموا بقطع الطرق وحرق الإطارات في مناطق البهو وسومر والصالحية بالناصرية.

ولفتت إلى أن القوات الامنية قامت بمنع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص الحي في الهواء، والغاز المسيل للدموع، من أجل تفريقهم، مشيرة إلى قيامها بمطاردتهم في الشوارع بهدف منع استمرار الاحتجاج.

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