وزارة المالية تصدر بيانا بشأن سعر الصرف

2021/01/08 | 12:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة المالية الاتحادية يوم الجمعة، عن وجود مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها.

وقالت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان تلك المناقشات ستتوج الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص بهدف وضع برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف، معربة عن املها بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة.

واضافت: ان الاجراءات الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة.

PUKmedia عن اعلام وزارة المالية

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