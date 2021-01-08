نائب عن ديالى يتهم لجنة المحاضرين المجانيين باعتماد ’’المحسوبية’’ في اختيار الأسماء

2021/01/08 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة (8 كانون الثاني 2021)، لجنة تدقيق اسماء المحاضرين بالتسيس واعتماد المحسوبية في اختيار الاسماء.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ملف المحاضريين المجانيين تحول الى قنبلة في ديالى بعد اعلان الاسماء مساء يوم امس كون اختيار الاسماء من قبل اللجنة المركزية لم يكن موفقا وبني على مبدأ المحسوبية والمنسوبية وهناك من استبعدوا ولهم احقية من قبل اللجنة".

وطالب النائب الجبوري، محافظ ديالى مثنى التميمي، بـ "التدخل العاجل والفوري واعادة صياغة وهيكلة الاسماء بشكل جديد واعطاء كل ذي حق حقه".

واضاف الجبوي، انه "في حال لم تجر تحقيقات واعادة صياغة الاسماء بشكل يضمن العدالة والانصاف للجميع سنمضي بالتحقيق من خلال مجلس النواب والتربية ورئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن "الاف الشكاوي وردت في الساعات الماضية حيال اختيار الاسماء"، مبينا ان "محاضرا منذ 2010 لم يجر اختياره رغم كل المؤهلات مقابل اختيار أحد خريجي 2019، واصفاً أن ماحدث فوضى".

وكانت اللجنة المركزية المعنية بتدقيق اسماء اكثر من 31 الف من المحاضرين المجانيين في ديالى اعلنت قبول قرابة 15 الف منهم تنطبق عليهم الضوابط والتعليمات من اجل رفعها الى وزارة المالية.

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