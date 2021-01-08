زيدان في الحجر الصحي لمخالطته مصابا بكورونا

2021/01/08 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، الخضوع لفترة الحجر الصحي، بعد مخالطته لحالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد.وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى خضوع المدرب الفرنسي لاختبار سريع بالإضافة لاختبار PCR المتعارف عليه لتقييم حالته.وجاءت نتيجة التحليل السريع سلبية، كما ظهر زيدان بحالة صحية جيدة، لكنه خضع للعزل لأنه كان على اتصال مباشر بحالة إيجابية.ومن المقرر أن يتعرف الفرنسي على نتيجة التحاليل غداً، لتحديد موقفه من التواجد مع الفريق خلال التدريبات استعداداً لمواجهة أوساسونا السبت القادم في الدوري الإسباني.ولو تبين إصابة "زيزو" بالفيروس فسيغيب عن اللقاء، ولن يتواجد على دكة بدلاء الفريق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس المقبل.يذكر أن ريال مدريد عانى من 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا منذ ظهور الوباء، حيث كان ماريانو دياز هو أول من تعرض له، ثم إيدير ميليتاو وكاسيميرو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش./انتهى3

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