ترامب يسأل عن إمكانية منح نفسه عفواً رئاسياً

2021/01/08 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سأل مساعديه والمحاميين عن السلطات التي يتمتع بها لمنح نفسه عفواً رئاسياً.

وكشفت المصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية أن ترامب وجه هذا السؤال إلى عدد من مساعديه والمحاميين بالإضافة إلى مستشار البيت الأبيض، بات كيبولون، لافتين إلى أن بعض هذه الحوارات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقاً لأحد المصادر المقربة من ترامب فإن الأخير كان يسأل عن التبعات السياسية والقانونية التي تترتب على منح نفسه عفواً رئاسياً.

وقال أحد المصادر للشبكة الأمريكية إنه من غير الواضح ما إذا ترددت هذه الأسئلة عقب الفوضى التي شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدين لترامب.

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