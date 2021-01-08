الصحة توفد 75 مواطناً لإجراء عمليات جراحية ’كبرى’ خارج العراق (صور)

2021/01/08 | 12:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخلت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، وجبة جديدة من المرضى للعلاج خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2021)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي بتوفير الخدمات العلاجية للحالات الطبية المعقدة التي يصعب علاجها داخل العراق من خلال ايجاد فرص علاجية لهم خارج العراق وفق قائمة محددة من الحالات المرضية والموضوعة من قبل اللجان الطبية الاستشارية في وزارة الصحة، اكد مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي رياض شلتاغ نايل اخلاء وزارة الصحة وجبة جديدة من المرضى الى المستشفيات التركية".

واضاف شلتاغ، بحسب البيان ان "الوجبة شملت ٧٥ مسافرا لإجراء عمليات ( تشوهات القلب الولادية وزراعة الكبد والاورام ) على نفقة وزارة الصحة ضمن اولوياتها في توفير الخدمات العلاجية للمرضى العراقيين".

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