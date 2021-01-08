عمليات بغداد تكشف عن خطتها لعام 2021

2021/01/08 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد قائد عمليات بغداد،الفريق الركن قيس المحمداوي، الجمعة، على التقليل من عسكرة الشارع والمدينة، وفتح أكثر ما يمكن من الطرق، ومتابعة خلايا داعش النائمة، والتركيز على العمل الاستخباري خلال عام 2021.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي، اليوم (8 كانون الثاني 2020)، إن "خطة القيادة خلال العام الجاري هي التقليل من عسكرة الشارع والمدينة، وفتح أكثر ما يمكن من الطرق، ومتابعة خلايا داعش النائمة، والتركيز على العمل الاستخباري، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية، والمراجع لتجهيز الجيش بقدرات إضافية، خاصة على المستوى الفني والتكنولوجي".

وأضاف أن "قيادة عمليات بغداد تعمل على تخفيف العبء على المواطن".

واوضح، أن "هنالك لجانا مشكلة لمتابعة حقوق الشهداء والجرحى وجميع الأمور المتعلقة بإكمال المعاملات ،وأن البعض منها يتطلب تدخل وزير الدفاع من أجل ارسال الجرحى إلى خارج العراق".

وتابع، ان "آلية عمل اللجان ستختلف، وأنها ستذهب إلى مساكن عوائل الشهداء والجرحى"، مبينا أن "قسما من المستمسكات مطلوبة من عوائل الشهداء لإكمال معاملتها، أما الجرحى فقسم منهم لديهم بعض المعاناة، ستعمل اللجان على حلّها بوقت قصير".

وأشار إلى أن "اللجنة الطبية تقيم حالة الجريح للسفر خارج العراق أو داخل العراق لغرض تلقي العلاج، وهناك ثلاث أو أربع حالات تتطلب متابعة في هذا الموضوع".

وبين، أن"جميع معاملات الشهداء تنجز خلال أيام عدة، ولا توجد نهائيا معاملة متأخرة في مقر القيادة، لكن هنالك حقوقا إضافية تستحقها عائلة الشهيد وهي موضوع الأراضي، وهذا على مستوى العراق، لم يكتمل".



ولفت إلى أن "عدد الشهداء في مقر القيادة ووحداتها يتراوح ما بين 300 إلى 350 شهيدا، أما عدد الجرحى فيتراوح ما بين 700 إلى 800 جريحا، حيث ارتأت القيادة أن تلتقي معهم على شكل وجبات مع ذوي الشهداء والجرحى".

ا.ح

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