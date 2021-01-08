روسيا تسجل 454 وفاة جديدة و23652 إصابة بكورونا

2021/01/08 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 454 وفاة جديدة و23652 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 21677 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و731129 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.وارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا إلى ثلاثة 3 […]

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