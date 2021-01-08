أسعار النفط قرب ذروة 11 شهرا

2021/01/08 | 12:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا، اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق النفطية.

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