2021/01/08 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اندلع حريق يوم الجمعة، بمعرض للسيارات في مدينة دهوك، ما اسفر عن احتراق 9 سيارات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم 9 سيارات في دهوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في دهوك، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان سبب الحريق ماس كهربائي، موضحة، ان الحريق ادى الى احراق 9 سيارات.
واضاف: ان الفرق وصلت مكان الحادث وتمكنت من اخماد الحريق، الذي الحق خسائر مادية كبيرة.
PUKmedia ترجمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم 9 سيارات في دهوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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