حريق يلتهم 9 سيارات في دهوك

2021/01/08 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق يوم الجمعة، بمعرض للسيارات في مدينة دهوك، ما اسفر عن احتراق 9 سيارات.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في دهوك، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان سبب الحريق ماس كهربائي، موضحة، ان الحريق ادى الى احراق 9 سيارات.

واضاف: ان الفرق وصلت مكان الحادث وتمكنت من اخماد الحريق، الذي الحق خسائر مادية كبيرة.

PUKmedia ترجمة

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