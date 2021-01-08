خانقين.. قراءة كتاب جديد

2021/01/08 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة نشاطات دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين، وبحضور نخبة من المثقفين، اقيمت قراءة كتاب جديد يحمل عنوان " ازمة المشاركة السياسية في النظم السياسية العربية" للكتاب احمد صلاح مندلاوي.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان الكتاب دراسة مقارنة مع النموذج المصري، موضحا، ان الحفل شهد مناقشات مستفيضة بشأن ازمة المشاركة الفعلية للمواطن والاطراف السياسية.

واضاف: ان الكاتب تطرق الى عدم الاتاحة للمشاركة في القرار السياسي، لاسباب المحاصصة وغيرها، لافتا الى ضرورة تحويل مفهوم المشاركة الى فلسفة باجراء الكاتب مقارنة مع الوضع السياسي في مصر.

واكد ان النشاطات الثقافية والادبية مستمرة في خانقين، بمشاركة واسعة للمثقفين والكتاب والصحفيين.

PUKmedia خاص

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