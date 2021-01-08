الامن النيابية: 50% من هجمات داعش في المحافظات المحررة تتم من خلال “القنص”

2021/01/08 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، بان اكثر من 50% من هجمات داعش الارهابي تتم من خلال القنص.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاشهر الماضية برز بشكل لافت اعتماد تنظيم داعش الارهابي على اسلوب القنص عن بعد في تفيذ اكثر من 50% من هجماته سواء على النقاط الامنية او حتى المدنيين في المحافظات المحررة ما ادى الى سقوط ضحايا”.واضاف العزاوي،ان” اعتماد داعش على القنص ياتي لضعف قدراته في المواجهة المباشرة لتفادي اي خسائر بشرية خاصة وان اعداده قليل ومبعثرة وهي تختبى في مناطق نائية ومعقدة من ناحية التضاريس لافتا الى انه تم قتل بعض قناته في ديالى وصلاح الدين مؤخرا من خلال عمليات نوعية واخرى بالقصف بالجوي”.واشار الى ان” داعش ضعيف جدا وجزء ليس قليل من الاخبار التي ينشرها على مواقعه كاذبة وغير حقيقية في محاولة لرف معنويات عناصره المنهارة مبينا ان تغير ستراتيجية قتال داعش الارهابي باتت مهمة من خلال اعتماد العمليات النوعية وتفعيل البعد الاستخباري في استئصال قادته وضرب مضافاته”.وكانت العديد من النقاط الامنية في ديالى جرت استهدافها من قبل قناصة داعش في الاشهر الماضية ما ادى الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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