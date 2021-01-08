2021/01/08 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىكشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن الاطاحة بمسؤول اخطر خلية نائمة في المحافظة.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهد استخباري مشترك نجح من الاطاحة بمسوؤل اخطر خلية نائمة مرتبطة بداعش قرب بعقوبة بعد متابعة ورصد ميداني”.واضاف الحسيني،ان” الجهد الاستخباري المشترك نجح في تفكيك واعتقال افراد 3 خلايا داعشية خلال الربع الاخير من العام الماضي 2020 كانت تتهيا لتنفيذ اعمال ارهابية في بعض المدن مؤكدا بان الضربات النوعية واعتقال قيادات داعش الارهابي اسهمت في احباط عدة هجمات ارهابية”.وكان الحشد الشعبي اعلن عن تنسيق مشترك مع بقية الاجهزة الاستخبارية لتعقب خلايا داعش في ديالى”انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: الاطاحة بمسؤول اخطر “خلية نائمة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: الاطاحة بمسؤول اخطر “خلية نائمة” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).