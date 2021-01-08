2021/01/08 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، وجبة جديدة من المرضى للعلاج خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي بتوفير الخدمات العلاجية للحالات الطبية المعقدة التي يصعب علاجها داخل العراق من خلال ايجاد فرص علاجية لهم خارج العراق وفق قائمة محددة من الحالات المرضية والموضوعة من قبل اللجان الطبية الاستشارية في وزارة الصحة، اكد مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي رياض شلتاغ نايل اخلاء وزارة الصحة وجبة جديدة من المرضى الى المستشفيات التركية”.

واضاف شلتاغ، بحسب البيان ان “الوجبة شملت ٧٥ مسافرا لإجراء عمليات ( تشوهات القلب الولادية وزراعة الكبد والاورام ) على نفقة وزارة الصحة ضمن اولوياتها في توفير الخدمات العلاجية للمرضى العراقيين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة ترسل 75 مواطناً لإجراء عمليات جراحية كبرى خارج العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة ترسل 75 مواطناً لإجراء عمليات جراحية كبرى خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).