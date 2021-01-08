البرازيل تبدأ بأنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا

2021/01/08 | 13:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة الأدوية “أونياو كويميكا “البرازيلية، اليوم الجمعة، عن البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك – V”.ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن الخدمة الصحفية للشركة، ستطلب الشركة من موسكو توفير عدد كبير من جرعات اللقاح.وجاء في البيان الصادر عن الشركة: “نخطط لتقديم طلب عاجل في الأيام المقبلة، حيث إن […]

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