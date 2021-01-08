مسألة الحقيقة في الفلسفة الماركسية - مالك ابوعليا

2021/01/08 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: جورجي الكسيفيتش كورسانوف*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمعلى الرغم من أن الكُتّاب الماركسيين الكلاسيكيين لم يتركوا لنا أي عَمَل مُكرّس بشكلٍ خاص لفلسفة نظرية الحقيقة، الا أن ارثهم الثري يحتوي على بعض الأفكار والمُقترحات المُهمة جداً، والتي هي، برأينا، ذات قيمة كبيرة فيما يتعلّق بمزيد من التطوير ل ......





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