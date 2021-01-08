2021/01/08 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب كانت فرصة جميلة حين تعرفت في نهاية الثمانينيات وبداية العقد الأخير من القرن العشرين ببرلين إلى المواطن المصري الأستاذ أحمد شوقي عزالدين.



كنا نعمل في مجال الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان ونتحاور بشأن مشكلات العالم العربي المتفاقمة والنظم غير الديمقراطية السائدة فيه، والعواقب الوخيمة المترتبة عليها، وتأثيرها على حياة المجتمعات العربية والشرق أوسطية عمومًا.



تم ذلك التعارف عبر الصديق الدكتور حامد فضل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشخصية الوطنية التقدمية المصرية: أحمد شوقي عز الدين نموذجاً - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشخصية الوطنية التقدمية المصرية: أحمد شوقي عز الدين نموذجاً - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).