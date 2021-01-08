مبالغ فلكية تصرفها القنصليات والسفارات لفائدة الأحزاب والدولة

2021/01/08 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة الاقتصادية النيابية ندى

شاكر جودت، اليوم الجمعة، أن "مبالغ

فلكية" تصرفها القنصليات والسفارات

تمرير اجندات الأحزاب وفوائدها، أما

الدولة "صفر اليدين" لا تمرر أي مصالح

لها في الدول، وفي حين

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