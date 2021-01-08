2021/01/08 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم

مباراة ودّية أمام نظيره الكويتي في 25

كانون الثاني الجاري على استاد البصرة

الدولي، على هامش زيارة وفد من اتحاد

كأس الخليج يقوم بمعاينة وتفقد المدينة

الرياضية هناك.

وذك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه الكويت ودّيّاً بـ 25 كانون الثاني في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه الكويت ودّيّاً بـ 25 كانون الثاني في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).